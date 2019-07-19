أرسنال يتجاوز البايرن في كأس الأبطال الودية

تغلّب أرسنال الإنجليزي على بايرن ميونيخ الألماني بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الافتتاحية لكأس الأبطال الدولية، بملعب هيلث سبورتس بارك بولاية كاليفورنيا استعداداً للموسم الجديد.

وتقدم أرسنال بعد انطلاق الشوط الثاني بأربع دقائق عن طريق لاعب بايرن ميونخ لويس بوزنانسكي بالخطأ في مرماه، ليعود الفريق البافاري لأجواء المباراة بعدما استطاع تعديل النتيجة في الدقيقة الحادية والسبعين عن طريق روبيرت ليفاندوفسكي بعد عرضية من سيرج غنابري، وأنهى اللاعب الشاب نكتياه المباراة بهدف قبل دقيقتين من نهايتها بعدما سجل هدف الفوز بعد تمريرة من تايرس جون جولس ليحقق أرسنال فوزه الأول في البطولة الودية.

وتضم كأس الأبطال الدولية الودية اثني عشر فريقاً حيث تخوض فيه الفرق مبارياتها في قارات أوروبا وأميركا الشمالية إضافة إلى مباريات تقام في آسيا.

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