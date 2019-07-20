الجزائر بطلة لأمم أفريقيا 2019 لثاني مرة في تاريخها

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شهد ستاد القاهرة الدولي مساء أمس السبت إحراز المنتخب الجزائري لكرة القدم لكأس الأمم الأفريقية -الكان- متفوقاً على منتخب السنغال بهدف لصفر في المباراة النهائية ضمن النسخة الثانية والثلاثين للبطولة الأفريقية الأغلى التي ينظمها الإتحاد الأفريقي لكرة القدم ويعدها نقاد رياضيون وصحفيون ومتابعون للساحرة المستديرة ثالث بطولة بعد المونديال العالمي وكأس أمم أوروبا .

جاء هدف الجزائر في وقت مبكر جداً من عمر المباراة الحاسمة عند الدقيقة الثانية وسجله اللاعب “بغداد بونجاح”، بعد استلامه تمريرة من “بن ناصر”، منطلقاً نحو العمق مسدداً بيمناه كرة ارتطمت بقدم اللاعب السنغالي “ساني، وتسقط داخل الشباك من فوق الحارس الذي لم يحرك ساكناً إزاء كرة غيرت اتجاهها،لتعلن هدفاً مبكراً كان يمكن أن يمثل ضغطاً على الجزائريين ويعطي متسعاً من الوقت لــ “أسود التيرانغا” لإدراك التعادل لكن المنتخب الجزائري تمكن من الحفاظ على النتيجة نحو التتويج للمرة الثانية في تاريخه.

يشار إلى أن أول بطولة لأمم أفريقيا تحرزها الجزائر كانت سنة تنظيمها للبطولة على أراضيها سنة 1990 م ، فيما أخفق المنتخب السنغالي في التتويج بأول لقب، بعد وصوله للنهائي عام 2002، وخسارته سنتئذٍ بركلات الجزاء أمام منتخب الكاميرون.

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الصور عن موقع كورة أون لاين

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