“البريميرليغ” يخطف لاعباً مصرياً من “قاسم باشا”

بعد ساعات قليلة من نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والتي خرج منها منتخب مصر لكرة القدم من “المولد الأفريقي بلا حمص”، عادت الفرحة إلى جماهير كرة القدم المصرية جزئيا بعد تأكيد موقع “بيرمنغهام لايف” الإنجليزي أن لاعبا محترفا مصريا ثانيا سيلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، إذ يشير الموقع إلى أن لاعب نادي قاسم باشا التركي محمود حسن، والشهير بـ”تريزيغيه” قد وقّع عقداً مع نادي أستون فيلا الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز، بانتظار الإعلان الرسمي.

وبحسب الموقع الإنجليزي فإن “تريزيغيه” سينتقل إلى أستون فيلا بصفقة تصل إلى 11 مليون يورو، ليلعب إلى جوار مواطنه أحمد المحمدي، مع انطلاق الموسم المقبل، فيما لم يفصح الموقع الإخباري الإنجليزي عن أي تفاصيل مادية إضافية للعقد الذي ينتظر التوقيع، وسط توقعات مصرية بأن يصنع “تريزيغيه المصري” الفرق الكبير، وأن يُطْلِق مسيرته الكروية الاحترافية، وأن يلمع نجمه سريعا في “البريميرليغ” أسوة بمواطنه محمد صلاح الذي يلعب في صفوف نادي ليفربول.

ونال اللاعب المصري اسم “محمود تريزيغيه”، و”تريزيغيه مصر”، بسبب شبهه باللاعب الفرنسي ديفيد تريزيغيه، وامتلاكه لنفس موهبته، وهو ما دفع زملاءه في الأندية المصرية، والجمهور المصري، والنقاد في وسائل الإعلام المصرية إلى إطلاق لقب “محمود تريزيغيه” عليه، علما أنه شارك أساسيا للمرة الأولى مع “الفراعنة” عام 2014، وله ثلاث تجارب احترافية خارج مصر في بلجيكا مع ناديي أندرلخت وموسكرون، قبل أن ينتقل إلى الدوري التركي، بعد سنوات عدة لعب خلالها للنادي الأهلي، وحقق معه عدة بطولات.

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