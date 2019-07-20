بلماضي “يُغْضِب المصريين” بعد اللقب.. ماذا قال؟

شعر مصريون بـ”الغضب الشديد” بعد تداول مقطع فيديو من داخل المؤتمر الصحفي لمدربي الجزائر والسنغال بعد انتهاء نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، ويظهر فيه مدرب “محاربي الصحراء” جمال بلماضي وهو يُقلّل من شأن المساندة الجماهيرية للمصريين في مباراتي نصف النهائي أمام نيجيريا، والنهائية أمام السنغال، إذ طلب صحافي من بلماضي أن يُقيّم الدعم الجماهيري المصري الذي تلقاه “محاربي الصحراء” من جماهير مدرجات الملاعب المصرية، إلا أن رد بلماضي كان صادماً.

وفي المقطع يوجه الصحافي السؤال لبلماضي باللغة الإنجليزية، لكن الأخير يذهب للرد باللغة الفرنسية المعتمدة في دول أفريقية عدة من بينها الجزائر، إذ يقول بلماضي في رده مع “ملامح متجهمة” إنه سيذهب في اليوم التالي إلى طبيب عيون، لأنه لم يرى هذه المساندة الجماهيرية من المصريين، فيما لوحظ أن بلماضي نهض مسرعا وغادر قاعة المؤتمر الصحفي، ومن دون أن يسمح لأحد بالتعقيب على ما قاله، فيما ألمح كثيرون إلى أن الترجمة من الفرنسية إلى الإنجليزية قد لا تكون دقيقة، وهو ما يتطلب توضيحات جزائرية.

وسرعان ما تلقى بلماضي انتقادات حادة من المتابعين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رده غير المتوقع، فيما ذكّره مصريون بحشودهم في الملاعب، وحينما كانوا يهتفون لمنتخب الجزائر في المواجهات الصعبة، وأن المصريين قد اعتبروا المنتخبات العربية هي تماما مثل “منتخب الفراعنة” الذي غادر بصورة دراماتيكية محيرة على يد منتخب جنوب أفريقيا بهدف يتيم في الدور الثاني.

ويخلو السجل التدريبي لبلماضي من تجارب كبيرة في التدريب باستثناء “تجاربه اللامعة” في الملاعب القطرية، ومن ضمنها منتخب قطر الأول، والمنتخب الثاني، ومع أندية قطرية حقق معها ألقاباً متعددة، لكن بعد تعيينه قبل نحو عام ونصف مدربا للجزائر لوحظ أنه يعمل على مسارين شاقين لصنع منتخبين بالتوازي، إذ كان لافتا أنه المدرب الوحيد في المونديال الأفريقي الذي أشرك “منتخبا رديفا” بالكامل بعد أن ضمن التأهل في الجولة الأولى، قبل أن يتمكن المنتخب الرديف من الفوز، وتعزيز التأهل إلى دور الستة عشر بـ”شباك نظيفة”، في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، والتي توج بلقبها في وقت متأخر يوم أمس الجمعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية