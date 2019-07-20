تأبين “الحداد” لاعب نجوم بنغازي

نظّم نادي النجوم بنغازي جلسة تأبينية للاعب السابق بالنادي يوسف الحداد الذي قضى في التفجيرات الإرهابية في مقبرة الهواري، وحضر التأبين الذي أقيم في منزل الفقيد عدد من الشخصيات الرياضية في مقدمتهم رئيس نادي النجوم مصطفى الدينالي.

وحضر التأبين عدد من اللاعبين القدامى أبرزهم لاعب المنتخب الليبي والنصر عبد السلام الشابي والمدرب محمد الشيباني كما حضر عدد من أعضاء رابطة قدامى الرياضيين وأعضاء من اتحاد ألعاب القوى في بنغازي.

وألقيت خلال التأبين عدة كلمات لنادي النجوم ولقدامى الرياضيين ورابطة قدامى اللاعبين كما تم تقديم شهادات ودروع لعائلة الفقيد.

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