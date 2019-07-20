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تأبين “الحداد” لاعب نجوم بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظّم نادي النجوم بنغازي جلسة تأبينية للاعب السابق بالنادي يوسف الحداد الذي قضى في التفجيرات الإرهابية في مقبرة الهواري، وحضر التأبين الذي أقيم في منزل الفقيد عدد من الشخصيات الرياضية في مقدمتهم رئيس نادي النجوم مصطفى الدينالي.

وحضر التأبين عدد من اللاعبين القدامى أبرزهم لاعب المنتخب الليبي والنصر عبد السلام الشابي والمدرب محمد الشيباني كما حضر عدد من أعضاء رابطة قدامى الرياضيين وأعضاء من اتحاد ألعاب القوى في بنغازي.

وألقيت خلال التأبين عدة كلمات لنادي النجوم ولقدامى الرياضيين ورابطة قدامى اللاعبين كما تم تقديم شهادات ودروع لعائلة الفقيد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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