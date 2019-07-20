منتخب “الفراعنة” يبحث عن “بلماضي مصري”

يثير المدير الفني لمنتخب الجزائر لكرة القدم جمال بلماضي الإعجاب في أكثر من عاصمة أفريقية بسبب قدراته الكبيرة التي أكدها تتويج منتخب الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 1990، فيما يُظْهِر مصريون اهتماما أكبر ببلماضي، وسط مساع للبحث عن عن مدير فني جديد لـ”الفراعنة” لانتشاله من دوامة التخبط التي يعاني منها المنتخب المصري منذ خروجه من الدور الأول لمونديال العام الماضي، قبل أن يزيد الطين بلة بخروجه المحير والصادم من الدور الثاني لـ”المونديال الأفريقي” على أرضه وبين جماهيره.

ويطالب مصريون اتحاد اللعبة في بلادهم عبر إدراجات وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي العمل سريعا لـ”ترميم الفراعنة”، وإحضار جهاز فني كفؤ لقيادته في المرحلة المقبلة على غرار المدرب الجزائري الذي تولى المهمة وسط تشكيك كبير بسبب قلة خبرته، وصغر سنه، لكنه “صنع الفرق” مع “محاربي الصحراء” في أقل من عام، بعد أن جرّب اتحاد اللعبة في الجزائر سبع مدربين قبل بلماضي قدموا جميعا نتائج مخيبة وضعيفة، قبل إسناد المهمة لبلماضي الذي طبّق معايير حازمة وصارمة على تشكيلته منذ بدء مهمته.

و”الشخصية الحازمة” لبلماضي مطلوبة تحديدا ضمن أهم مواصفات المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، فقد اشتكى المدرب المكسيكي المقال خافيير أجيري من تسيب العديد من لاعبي المنتخب، وانشغالهم بالهواتف النقالة أثناء التدريبات المهمة لـ”الفراعنة”، وسط توقعات بأن تُسْنَد المهمة للمدرب المحلس حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إذ يتميز بقوة شخصيته، ويلقب بـ”الجزار”، رغم تواضع سجل إنجازاته في عالم التدريب.

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