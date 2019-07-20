اختتام دوري جامعة عمر المختار في درنة

اختتم في مدينة درنة دوري كرة القدم الرباعية الذي أقيم بإشراف قسم النشاط بفرع جامعة عمر والذي سمي بدوري “شهداء القوات المسحلة في غريان” احتفاء وتكريما لأرواحهم، وشاركت في هذا الحدث 6 كليات من الجامعة.

وأقيمت المباريات في معهد كلية التقنية الطبية والمعهد العالي للمهن الشاملة حيث انطلقت المباريات في السابع من الشهر الحالي وبنظام المجموعتين إذ تأهل للمباراة النهائية فريقا كلية الآداب والفنون والعمارة.

وتحصل فريق كلية الآداب على الدوري في اختتام البطولة كما نظمت أيضا مباراة استعراضية بمشاركة نجوم كرة القدم بمدينة درنة وقدامى الرياضيين.

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