النصر والاتحاد يستعدان للمشاركة الأفريقية

باشر فريقا النصر والاتحاد في ترميم صفوفهما استعدادا لتمثيل ليبيا الموسم القادم وتجاوز الأدوار التمهيدية التي استعصت خلال المواسم الأخيرة.

وتعاقد النصر مع الثلاثي أحمد الحاسي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين وحارس التحدي السابق فتحي الطلحي ولاعب الأخضر عمر شحات على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وقال إداري الفريق عادل الورفلي في تصريحات خاصة لـ218 أن الفريق سيباشر تدريباته وينتقل نهاية الأسبوع الجاري إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء معسكر إعدادي تتخلله بعض المباريات الودية بقيادة المدرب محمد الككلي والمدير الفني للفريق فوزي العيساوي.

ومن المقرر أن يشارك فريق الاتحاد في الكونفدرالية، لكنه لم يكشف حتى الآن عن اسم مدرب الفريق ولا عن موعد بداية تدريباته، حيث تعاقد مع الثنائي أيوب حمدي قادما من فريق أبوسليم وعبدالعزيز الصويعي لاعب الأولمبي سعيا منه لتجهيز فريقه للاستحقاق الأفريقي الذي سينطلق شهر سبتمبر القادم.

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