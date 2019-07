لقاء ناري بين ليبيا وتونس.. تعرف على مجموعات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021

تم سحب قرعة التصفيات المؤهلة إلى النسخة المقبلة من أمم إفريقيا، والتي تستضيفها الكاميرون عام 2021 على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

حيث تنطلق التصفيات في 11 نوفمبر المقبل، وتقام جولاتها على أربعة مراحل، بين 11 نوفمبر و19 منه، وبين 31 أغسطس و8 من سبتمبر 2020، وبين الـ5 من أكتوبر و13 منه، وبين الـ9 من نوفمبر و17 منه.

هذا ويتأهل إلى النهائيات صاحبا المركز الأول والثاني في كل مجموعة، باستثناء المجموعة الـ6 التي تتأهل منها الكاميرون حكماً لكونها البلد المضيف، ويرافقها أفضل المنتخبات الثلاثة الأخرى.

وكان قد أقيم حفل القرعة في أحد فنادق القاهرة قبل ساعات من نهائي أمم إفريقيا 2019 بين السنغال والجزائر.

وفي ما يأتي توزيع المنتخبات على الدور التمهيدي والمجموعات الـ12:

الدور التمهيدي:

المباراة التمهيدية الأولى: ليبيريا – تشاد

المباراة التمهيدية الثانية: جنوب السودان – السيشيل

المباراة التمهيدية الثالثة: جزر موريس – ساو توميه وبرينسيب

المباراة التمهيدية الرابعة: جيبوتي – غامبيا

المجموعات:

المجموعة الأولى: مالي، غينيا، ناميبيا، الفائز من المباراة التمهيدية الأولى

المجموعة الثانية: بوركينا فاسو، أوغندا، ملاوي، الفائز من المباراة التمهيدية الثانية

المجموعة الثالثة: غانا، جنوب إفريقيا، السودان، الفائز من المباراة التمهيدية الثالثة

المجموعة الرابعة: جمهورية الكونغو الديموقراطية، الغابون، أنغولا، الفائز من المباراة التمهيدية الرابعة

المجموعة الخامسة: المغرب، موريتانيا، جمهورية إفريقيا الوسطى، بوروندي

المجموعة السادسة: الكاميرون، الرأس الأخضر، موزمبيق، رواندا

المجموعة السابعة: مصر، كينيا، توغو، جزر القمر

المجموعة الثامنة: الجزائر، زامبيا، زيمبابوي، بوتسوانا

المجموعة التاسعة: السنغال، الكونغو، غينيا-بيساو، إيسواتيني (سوازيلاند سابقا)

المجموعة العاشرة: تونس، ليبيا، تنزانيا، غينيا الاستوائية

المجموعة الحادية عشرة: ساحل العاج، النيجر، مدغشقر، إثيوبيا

المجموعة الثانية عشرة: نيجيريا، بنين، سييراليون، ليسوتو

