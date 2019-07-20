الاتحاد يبدأ استعداداته للمشاركة القارية الاثنين المقبل

أعلن نادي الاتحاد، السبت، أن الفريق الأول لكرة القدم

سيبدأ التحضير للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم الاثنين المقبل بملعب

النادي.

وأكد النادي على صفحته الرسمية مشاركته في كأس الكونفدرالية الإفريقية بشكل رسمي باعتباره توّج ببطولة الكأس ليبيا الموسم ما قبل الماضي بعد أن تم إلغاء الموسم المنصرم.

وحدد الاتحاد الافريقي موعد منافسات الأدوار التمهيدية

في الكونفدرالية أيام 9، 10، 11، من أغسطس المقبل.

يشار إلى أن 4 فرق مثلت ليبيا في المنافسات القارية

العام المنصرم وهي النصر والاتحاد والأهلى بنغازي والأهلي طرابلس.

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