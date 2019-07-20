مباريات ودية للمنتخب إستعدادا لتصفيات الشان

سيخوض المنتخب الوطني للمحليين ثلاث مباريات ودية بمعسكره بالعاصمة المغربية الرباط ضمن تحضيراته لمواجهة المنتخب التونسي في أولى مبارياته بتصفيات الشان.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الوطني المباراة الأولى أمام فريق اتحاد طنجة المغربي الثلاثاء المقبل، فيما سيلعب المباراة الثانية أمام نهضة بركان المغربي الجمعة المقبلة قبل خوض المباراة الاستعدادية الأخيرة أمام فريق الجيش الملكي المغربي .

ويأمل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للمحليين بقيادة المدرب جلال الدامجة الوقوف أكثر على جاهزية كل اللاعبين وتجربة الاحتكاك بعد توقف الدوري الممتاز منذ فترة بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد، ويجري المنتخب الوطني تدريباته منذ العاشر من يوليو الحالي وحتى الأول من أغسطس المقبل .

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