اخبار الرياضة

مباريات ودية للمنتخب إستعدادا لتصفيات الشان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيخوض المنتخب الوطني للمحليين ثلاث مباريات ودية بمعسكره بالعاصمة المغربية الرباط ضمن تحضيراته لمواجهة المنتخب التونسي في أولى مبارياته بتصفيات الشان.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الوطني المباراة الأولى أمام فريق اتحاد طنجة المغربي الثلاثاء المقبل، فيما سيلعب المباراة الثانية أمام نهضة بركان المغربي الجمعة المقبلة قبل خوض المباراة الاستعدادية الأخيرة أمام فريق الجيش الملكي المغربي .

ويأمل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للمحليين بقيادة المدرب جلال الدامجة الوقوف أكثر على جاهزية كل اللاعبين وتجربة الاحتكاك بعد توقف الدوري الممتاز منذ فترة بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد، ويجري المنتخب الوطني تدريباته منذ العاشر من يوليو الحالي وحتى الأول من أغسطس المقبل .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك