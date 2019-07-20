برنامج تحضيري للاعبي التجديف بتونس

وصل لاعبا المنتخب الوطني للتجديف عبد السلام محمد وحسين قنبور إلى تونس لخوض معسكر تدريبي يتواصل لفترة مطولة برعاية الاتحاد الدولي لرياضة التجديف .

وسيتواصل المعسكر الذي يشرف عليه الخبير الدولي فيصل صولة لمدة أربعة أشهر وذلك تحضيرا للمشاركة في البطولة الأفريقية المقررة بالمغرب في أغسطس المقبل والتصفيات الأولمبية منتصف أكتوبر المقبل بتونس.

وكان الاتحاد الليبي للتجديف اجتمع مع وفد المنتخب الوطني قبل سفره إلى تونس حيث قدموا للجدافين بعض التوصيات التي من شأنها العمل على تطويرهم ورفع راية ليبيا في الاستحقاقات الدولية المقبلة .

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