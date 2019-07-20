“هاتريك زلاتان” يحسم ديربي لوس أنجلوس

قاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريقه لوس أنجلوس جالاكسي للفوز على غريمه لوس أنجلوس إف سي بـ3 أهداف مقابل هدفين في مباراة الديربي ضمن منافسات مجموعة الغرب بالدوري الأمريكي لكرة القدم الإم إل إس .

وافتتح المكسيسكي كارلوس فيلا التسجيل في الدقيقة الثالثة، ليعدل إبراهيموفيتش النتيجة في الدقيقة الثامنة، ليعود النجم السويدي للتقدم لغالاكسي في الدقيقة 56، ليكمل زلاتان الهاتريك في الدقيقة 70، ليقلص كارلوس فيلا النتيجة في الدقيقة الأخيرة من المباراة .

ورفع غالاكسي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الغربية فيما توقف رصيد لوس أنجلوس إف سي عند 46 نقطة في الصدارة.

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