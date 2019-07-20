اخبار الرياضة

“هاتريك زلاتان” يحسم ديربي لوس أنجلوس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريقه لوس أنجلوس جالاكسي للفوز على غريمه لوس أنجلوس إف سي بـ3 أهداف مقابل هدفين في مباراة الديربي ضمن منافسات مجموعة الغرب بالدوري الأمريكي لكرة القدم الإم إل إس .

وافتتح المكسيسكي كارلوس فيلا التسجيل في الدقيقة الثالثة، ليعدل إبراهيموفيتش النتيجة في الدقيقة الثامنة، ليعود النجم السويدي للتقدم لغالاكسي في الدقيقة 56، ليكمل زلاتان الهاتريك في الدقيقة 70، ليقلص كارلوس فيلا النتيجة في الدقيقة الأخيرة من المباراة .

ورفع غالاكسي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الغربية فيما توقف رصيد لوس أنجلوس إف سي عند 46 نقطة في الصدارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك