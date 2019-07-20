الجزائر تفك شفرة الكان بعد 9 سنوات

نجحت الجزائر في عودة المنتخبات العربية إلى منصات التتويج الأفريقية بعد فوزه بكأس أمم أفريقيا في النسخة الثانية والثلاثين بالملاعب المصرية بعد تغلبه على السنغال في المباراة النهائية لتعود الكرة العربية لحصد أغلى لقب في القارة السمراء بعد غياب دام 9 سنوات.

ويعد التتويج هو الثاني للكرة الجزائرية بأمم أفريقيا بعد اللقب الأول والذي كان عام 1990 ليصبح منتخب الثعالب ثاني منتخبات شمال أفريقيا تتويجاً باللقب بعد المنتخب المصري صاحب التتويجات السبع في البطولة .

وكانت منتخبات شرق وغرب القارة الأفريقية قد سيطرت على لقب الكان منذ آخر لقب عربي في أمم أفريقيا 2010 بملاعب أنجولا بعدما حصدت مصر لقبها السابع في البطولة بفوزها على منتخب غانا في النهائي، فيما توج منتخب زامبيا ببطولة عام 2012 ونيجيريا في عام 2013 وكوت ديفوار في عام 2015 والكاميرون في النسخة ماقبل الأخيرة بالغابون في عام 2017 لينهي محاربو الصحراء احتكار المنتخبات الأفريقية في البطولات الأربعة الأخيرة .

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