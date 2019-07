ما الذي قاله «رياض محرز» بعد تتويج الجزائر بكأس أمم أفريقيا؟

قام النجم الجزائري رياض محرز بتوجيه رسالة مؤثرة للجزائريين على حسابه الرسمي في “تويتر” مرفقة بصورة له لحظة رفعه الكأس مباشرة بعد النهائي وتتويج “محاربي الصحراء” بكأس أمم أفريقيا.

حيث كتب محرز باللغة الفرنسية:

“فخور جداً بأنني كنت قائداً لهذا المنتخب الرائع وملايين الجزائريين الذين ساندونا إلى غاية آخر لحظة وعبر كل مناطق العالم، أبطال إفريقيا، تحيا الجزائر”.

كما هنأ بدوره نادي مانشستر سيتي نجمه الجزائري بعدما قاد منتخب بلاده للقب الإفريقي الثاني، بالفوز على السنغال 1-0 الجمعة في نهائي “الكان” بإستاد القاهرة.

وكتب السيتي على “تويتر”:

“نجمنا رياض محرز بطلاً لكأس الأمم الإفريقية 2019، مبروك يا رياض”.

هذا وزاد محرز فرصه في التتويج بجائزة أفضل لاعب بالقارة السمراء في مواجهة أبرز منافسيه المهاجم السنغالي ساديو ماني الذي خسر أمامه النهائي الإفريقي، والنجم المصري محمد صلاح.

وسبق لمحرز إحراز لقب اللاعب الأفضل في إفريقيا عام 2016، كما توج في الموسم الفائت بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

