لدواع صحية  .. الإفراج عن آخر رئيس وزراء في عهد القذافي

أعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا اليوم السبت، أنها قررت الإفراج عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس معمر القذافي، والذي كان مسجونا بمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة.

وقالت الوزارة – في بيان نشر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك – إن قرار الإفراج عن المحمودي جاء لدواع صحية، بهدف تمكينه من متابعة علاجه خارج مؤسسات الإصلاح والتأهيل وذلك بعد أن استنفذت وزارتا العدل والصحة سبل علاجه في الداخل.

وأضافت أيضا، أن الإفراج تم استجابة لاعتبارات الرأفة والرحمة الإنسانية التي تشكل جوهر مبادئ حقوق الإنسان.

وأكدت أن ذلك لا يعد بأي وجه إنهاء للمتابعة القضائية للمعني أو فصل في التهم المنسوبة إليه.

يشار إلى ان وزير العدل في الحكومة المؤقتة محمود الفيتوري، أصدر قرارا في مارس من العام الجاري، بإخلاء سبيل البغدادي المحمودي.

وكتب الفيتوري في قرار الإفراج، الذي نشر على الصفحة الرسمية لوزارة العدل على “فيسبوك”: “يُفرج عن النزيل البغدادي علي أحمد المحمودي الموجود في مؤسسة الإصلاح والتأهيل لأسباب صحية، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه”.

وكانت السلطات التونسية سلمت المحمودي إلى ليبيا خلال زيارة عبد الرحيم الكيب إلى تونس في مايو 2012 مشترطة ضمانات محاكمة عادلة له.

ويحاكم المحمودي وآخرون من مسؤولي النظام السابق أمام القضاء بتهم عدة تتعلق بالفساد وقمع ثورة 17 فبراير.

