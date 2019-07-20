هل يقنع اعتذار ميسي “الكونميبول”؟

قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتذاره لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم بعد أن اتهمهم بالفساد إثر خسارة منتخب بلاده أمام البرازيل في نصف نهائي بطولة كوبا أميركا.

وأكدت صحيفة “لا ناسيون” الأرجنتينية، أن اتحادهم المحلي لكرة القدم أرسل خطابا لنظيره اتحاد أميركا الجنوبية “الكونميبول”، وتحديدا للجنة الانضباط جاء فيه اعتذارا على لسان أسطورة برشلونة الإسباني، وشرحت الرسالة الرسمية أن اللاعب لم يقصد الإساءة لمسؤولي الاتحاد أو لأي شخص بعينه هناك عندما تحدث عن الفساد.

وبرر الاتحاد الأرجنتيني تصريحات ميسي النارية عقب الظفر ببرونزية كوبا أميركا أنها جراء الإرهاق والتعب والضغوطات النفسية التي مر بها البرغوث نظرا لقيمة الرهان، والتمس من نظيره القاري أن يكتفي بتوجيه إنذار أو غرامة مالية لمهاجم منتخب التانغو.

وكان البرغوث انتقد “الكونميبول” إثر مباراة النصف النهائي ضد البرازيل وقال أنه لا ينبغي عليهم أن يكونوا ضمن هذا الفساد حيث تم حرمانهم من التأهل للنهائي.

ورفض ميسي تسلم الميدالية البرونزية بعد الفوز أمام تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث التي تحصل فيها النجم على بطاقة حمراء.

وبعد التصريحات التي تناقلتها وسائل الإعلام أكدت تقارير صحفية أن اتحاد أميركا الجنوبية سيسلط عقوبة على أسطورة البلوغرانا وحرمانه من كل المسابقات القارية.

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