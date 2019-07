أخبارليبيا24ــ خاصّ بدت ملامح العجز والقهر مرتسمة على وجه “إمحمد صالح إمنينة” يتكلم بنبرة مرتعشة بائسة، فلا عجب في ذلك، فهذا الشخص طحنته الظروف ولم ترحم حتى كبر سنه، وبلته الجماعات الإرهابية بمصيبة جعلته بعدها حزينا أبد الدهر. تواصلت أخبار ليبيا 24 مع” إمنينة” لتستمع إلى معاناته وما سببته له الجماعات الإرهابية من دمار بدأ […]

The post تعدى السبعين و هو بلا مأوى.. أمنينة يروي لـ”أخبار ليبيا24″ كيف دمر الإرهاب ما تبقى من حياته appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24