فريق المرقب للملاكمة يستعد للبطولة الأفريقية

يستعد فريق ملاكمي جامعة المرقب للمشاركة في المهرجان الثاني للملاكمة الذي سيقام في ساحة لبدة تحت إشراف وتدريب الأستاذ جمعة الفتني بعد أن خاضوا الأيام الماضية مجموعة من المسابقات والمهرجانات رغم قلة الإمكانات.

وهذه اللعبة على قدر عراقتها في ليبيا إلا أن توقفها الذي امتد لسنوات جعلها تبدو كأنها دخيلة على المشهد الرياضي.

كما بدأ الملاكم محسن الصغير تحضيراته للمشاركة ضمن منتخب ليبيا في بطولة إفريقيا التي ستجرى في المغرب.

وسيسافر المنتخب الوطني للعبة النبيلة إلى تونس للدخول في معسكر تدريبي استعدادا للمسابقة القارية.

كما وجه مدرب عناصر المرقب نداء للجهات المعنية من أجل إيلاء هذه اللعبة المزيد من الاهتمام والدعم المادي واللوجستي.

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