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فريق المرقب للملاكمة يستعد للبطولة الأفريقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستعد فريق ملاكمي جامعة المرقب للمشاركة في المهرجان الثاني للملاكمة الذي سيقام في ساحة لبدة تحت إشراف وتدريب الأستاذ جمعة الفتني بعد أن خاضوا الأيام الماضية مجموعة من المسابقات والمهرجانات رغم قلة الإمكانات.

وهذه اللعبة على قدر عراقتها في ليبيا إلا أن توقفها الذي امتد لسنوات جعلها تبدو كأنها دخيلة على المشهد الرياضي.

كما بدأ الملاكم محسن الصغير تحضيراته للمشاركة ضمن منتخب ليبيا في بطولة إفريقيا التي ستجرى في المغرب.

وسيسافر المنتخب الوطني للعبة النبيلة إلى تونس للدخول في معسكر تدريبي استعدادا للمسابقة القارية.

كما وجه مدرب عناصر المرقب نداء للجهات المعنية من أجل إيلاء هذه اللعبة المزيد من الاهتمام والدعم المادي واللوجستي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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