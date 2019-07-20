من هو بديل نيمار في “البي آ جي”؟

بعد انتشار شائعة مغادرة نيمار لفريقه الحالي باريس سان جرمان ورغم عدم تأكدها إلى هذه اللحظة إلا أن مجلس إدارة النادي الفرنسي قرر إيجاد بديل لنجمه البرازيلي حسب صحف فرنسية.

وأكدت المصادر أن بديل لاعب السامبا سيكون الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي وأن الصفقة ستتم في حال ثبت رحيل البرازيلي عن النادي الباريسي.

وذكرت التقارير الصحفية الفرنسية أن صانع ألعاب السيدة العجوز على رأس قائمة المدير الفني للباريسيين توماس توخيل وسيكون البديل المناسب رغم عدم مشاركته مع البيانكونيري بنفس عدد المباريات والدقائق خلال المواسم الماضية.

الجدير بالذكر أن نيمار تلقى عقوبة بغرامة مالية إثر تأخره عن الالتحاق بالمعسكر التحضيري للفريق رفقة بقية زملائه وهو يضغط على إدارة “البي آس جي” لتسوية قضيته والالتحاق ببرشلونة ناديه السابق.

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