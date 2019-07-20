انييستا يتحدث عن مواجهته لبرشلونة

عبر اندريس أنيستا نجم فيسيل كوبي الياباني عن مدى صعوبة وغرابة اللعب ضد فريقه السابق الذي قضى كل مسيرته بين أسواره حاملا ألوانه

ويواجه الفريق الكتلوني نظيره الياباني يوم 27 يوليو في إطار الجولة التي يقوم بها بطل الليغا الإسبانية في آسيا تحضيرا للموسم الجديد.

وكتب رسام برشلونة السابق رسالة موجهة لجماهيره الوفية التي لم تنس إبداعه مع فريقهم في سابق الأوقات ولم تتوان إدارة البلوغرانا في نشرها عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وخط إنييستا الأسطر التالية: “بدون أدنى شك، ستكون مباراة مميزة وخاصة للجميع”.

وأضاف “سيكون يومًا مليئًا بالمشاعر لي. أتمنى أن نستمتع جميعا، وأن تستمتع جماهير فيسيل كوبي بعرض كبير”.

وأكد “قلتها مرارا، كنت أتمنى إكمال مسيرتي مع برشلونة، مع جميع أصدقائي في غرفة الملابس، وداخل الكامب نو وسط حب الجماهير، والمشاركة في البطولات الكبيرة مثل الليجا ودوري الأبطال، ولكن هناك بعض اللحظات في الحياة التي يجب فيها اتخاذ بعض القرارات الصعبة”.

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