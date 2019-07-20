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انييستا يتحدث عن مواجهته لبرشلونة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبر اندريس أنيستا نجم فيسيل كوبي الياباني عن مدى صعوبة وغرابة اللعب ضد فريقه السابق الذي قضى كل مسيرته بين أسواره حاملا ألوانه

ويواجه الفريق الكتلوني نظيره الياباني يوم 27 يوليو في إطار الجولة التي يقوم بها بطل الليغا الإسبانية في آسيا تحضيرا للموسم الجديد.

وكتب رسام برشلونة السابق رسالة موجهة لجماهيره الوفية التي لم تنس إبداعه مع فريقهم في سابق الأوقات ولم تتوان إدارة البلوغرانا في نشرها عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وخط إنييستا الأسطر التالية: “بدون أدنى شك، ستكون مباراة مميزة وخاصة للجميع”.

وأضاف “سيكون يومًا مليئًا بالمشاعر لي. أتمنى أن نستمتع جميعا، وأن تستمتع جماهير فيسيل كوبي بعرض كبير”.

وأكد “قلتها مرارا، كنت أتمنى إكمال مسيرتي مع برشلونة، مع جميع أصدقائي في غرفة الملابس، وداخل الكامب نو وسط حب الجماهير، والمشاركة في البطولات الكبيرة مثل الليجا ودوري الأبطال، ولكن هناك بعض اللحظات في الحياة التي يجب فيها اتخاذ بعض القرارات الصعبة”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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