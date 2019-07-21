مدرب عالمي يُفاجئ “محاربي الصحراء” بـ”تهنئة”.. مَنْ هو؟

انحاز مدرب عالمي شهير لـ”أصوله الجزائرية” حينما أرسل تهنئة لمنتخب الجزائر لكرة القدم، والذي ظفر عبر إنجاز مستحق بكأس بطولة كأس أمم أفريقيا التي اختتمت في العاصمة المصرية القاهرة يوم الجمعة الماضي، إذ قطع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أحزانه بوفاة شقيقه فريد، موجها التحية لـ”محاربي الصحراء” عبر صورة للاعبين الجزائريين وهم يحتفلون بـ”اللقب الأفريقي” على منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وقال أسطورة كرة القدم الفرنسية مع الصورة المنشورة: “أخي الكبير فريد كان سيفخر بكم. مبروك للمنتخب الجزائري.. واحد اثنان ثلاثة تحيا الجزائر سأحفظ ذكراه في كل يوم من حياتي”، علما أن فريد الشقيق الأكبر لـ”زيزو” كان قد توفي الأسبوع الماضي بعد صراع مرير مع مرض السرطان، فيما قالت وسائل إعلام فرنسية وإسبانية إن زيدان قد مر بمرحلة حزن عصيبة بعد تلقيه نبأ وفاة شقيقه.

يشار إلى أن والدي “زيزو” كانا قد هاجرا إلى فرنسا من الجزائر في الخمسينيات من القرن الفائت، فيما وُلِد زيدان وأشقاؤه في فرنسا، ونالوا جنسيّتها.

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