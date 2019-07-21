ليبيا حاضرة في بطولة العالم للمواي تاي

تنطلق اليوم في العاصمة التايلاندية بانكوك فعاليات بطولة العالم للمواي تاي للكبار والمؤهلة لدور الألعاب العالمية أميركا ألفين وواحد وعشرين.

وتشارك ليبيا في هذه البطولة بوفد يتضمن أربعة رياضيين وهم شهاب أبوجعفر في وزن تحت 60 كغم ومحمد المغربي في وزن تحت 63 كغم وإلياس البوعيشي في وزن تحت 57 كغم وعبد الحفيظ الصيد الذي سيشارك في وزن تحت 54 كغم، وتشهد البطولة منافسة كبيرة بين أكثر من 100 دولة وبعدد رياضيين يقدر بـ2460 رياضيا.

وكان المنتخب الوطني للمواي تاي قد باشر تدريباته فور وصوله لبانكوك قبل أن يقص شريط المنافسات ابتداء من يوم غد.

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