الأهلي بنغازي يتأهب للدخول في معسكر تحضيري استعداداً للبطولة العربية

بنغازي 21 يوليو 2019 (وال) – يتأهب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للدخول في معسكر إعداد خارجي، وذلك استعدادا وتحضيراً للمشاركة في البطولة العربية، والتي ستقام في الـ 24 من شهر أغسطس المقبل والمسابقات المحلية غير المعلن عنها رسمياً.

وسيتحول الفريق الأول إلى مدينة حمام بورقيبة يوم الخميس المقبل، في معسكر يمتد مدة أسبوعين سيجري من خلالها الأهلي عدد من المباريات الودية.

هذا وسيتولى الإشراف على الفريق المدرب الجزائري رشيد بلحوت بمساعدة كل من التونسي صابر بن سليمان والمدرب الأسبق ونيس خير، ومن المؤكد أن الجهاز الفني سيقف على إمكانية وجاهزية اللاعبين في خوض غمار المرحلة المقبلة سواء كانت محلية أو عربية.

يشار إلى أن إدارة لعبة الفريق الأول بالنادي الأهلي، مازالت جادة في التعاقد مع العديد من الأسماء منها المحلية أو لاعبين محترفين يكونوا إضافة قوية للفريق الأول في قادم المشوار. (وال – بنغازي) س أ / رس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال