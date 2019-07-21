حمدو يفتتح سباعية الترجي في سكرة

خاض الترجي التونسي مساء أمس السبت أولى مبارياته الودية تحضيرا للموسم الجديد عندما واجه مستقبل سكرة على ملعب المنزه في مباراة حسمها رجال معين الشعباني بسباعية نظيفة.

وافتتح لاعبنا الدولي حمدو الهوني مهرجان أهداف الترجي، أما ثاني الأهداف فجاء بإمضاء الجزائري بلال بن ساحة ليضيف المنتدب الجديد للترجي فادي بن شوق ثالث الأهداف قبل أن يرفع زياد بريمة الغلة إلى أربعة وقبل انتهاء الشوط الأول عاد بن شوق وأمضى على الهدف الخامس.

ورفع في الشوط الثاني أبناء باب سويقة حصيلة الأهداف محرز بالراجح بالهدف السادس ليختتم مهيب السالمي سباعية الترجي.

هذا وسيدخل بطل تونس وأفريقيا ابتداء من الغد في معسكر تدريبي في مدينة المنستير التونسية.

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