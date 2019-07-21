مباريات وديّة للمنتخب الليبي في معسكره بالرباط

الرباط 21 يوليو 2019 (وال) – يواصل المنتخب الليبي الأول لكرة القدم معسكره التحضيري للاعبين المحليين، الذي يجريه في العاصمة المغربية الرباط، وذلك تأهباً لملاقاة المنتخب التونسي في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين (الشأن) 2020 .

الجهاز الفني للمنتخب الوطني الذي يقوده المدرب جلال الدامجة، كثّف من تدريباته في الفترتين الصباحية والمسائية، وذلك من أجل تحسين مستوى اللاعب الليبي؛ نظراً لحالة الركود التي عاشها خلال الفترة الماضية من توقف الدوري الليبي، وكذلك الوقوف على إمكانية اللاعبين وقدرتهم في اقتلاع ورقة التأهل للشأن 2020.

هذا وسيخوض فرسان المتوسط ثلاث مباريات ودية ، حيث ستكون أولى المباريات الودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق اتحاد طنجة، بينما سيجري المباراة الثاني في السادس والعشرون من هذا الشهر أمام نهضة بركان، فيما يختتم مبارياته الودية بلقاء ثالث أمام فريق الجيش الملكي المغربي في الثلاثين من شهر يوليو الجاري.

وسيكون للمنتخب الوطني، مباريات أخرى مع منتخبات قوية في يوم ” الفيفا ” بداية من شهر سبتمبر، هذا وقد تعهدت لجنة المنتخبات الوطني، بوضع برنامج مكثف لتطوير وتكوين شخصية وهوية المنتخب الليبي في قادم المواعيد. (وال – الرباط) س أ/ ع ع

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