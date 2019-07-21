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النصر يستأنف تدريباته في البركة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت على أرضية ملعب النادي في البركة تدريبات نادي النصر قبل أيام قليلة من بدء منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وسيشارك النصر في البطولة الأقوى قاريا باعتباره بطل آخر نسخة من الدوري الممتاز، ورغم تأخر الاستعداد فإن أبناء المدرب محمد الككلي عاقدين العزم على تقديم المطلوب منهم والبداية ستكون بمعسكر مصر.

وأجرى النصر قبل خوض المنافسات بعض الانتدابات المحلية لتدعيم صفوف الفريق الذي سيمثل ليبيا في دوري الأبطال ومن هذه الانتدابات الحارس فتحي الطلحي الذي وعد بتقديم شكل مميز للنصر في هذه المشاركة.

بدأت تحضيرات نادي النصر بمعنويات مرتفعة حيث يأمل بطل ليبيا بتشريف البلاد في هذا المحفل الأفريقي خاصة بعد تألقه في النسخة الماضية من دوري الأبطال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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