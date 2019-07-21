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السنغال والجزائر يسيطران على التشكيلة المثالية للكان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التشكيلة المثالية لكأس الأمم الأفريقية مصر 2019 والتي توج بها المنتخب الجزائري وحسب الكاف فإن مدرب الخضر جمال بالماضي هو الأفضل في هذه النسخة.

أما في حراسة المرمى فكان الجزائري الرايس المبولحي هو الأفضل بينما ضم قلب الدفاع الثنائي السنغالي كاليدو كوليبالي والتونسي ياسين مرياح وتم اختيار السنغالي لامين غاساما كأفضل ظهير أيمن أما أفضل ظهير أيسر فذهبت لمواطنه يوسف سابالي.

واختار الكاف في خط الوسط كلا من الجزائريين إسماعيل بن ناصر وعدلان قدويرة إضافة إلى السنغالي إدريسا غايي، أما خط الهجوم فتصدره نجما البريميرليغ رياض محرز وساديو ماني إضافة إلى هداف البطولة النيجيري أوديون إيغالو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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