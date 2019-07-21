الجزائر تستقبل محاربي الصحراء

اجتهدوا وعملوا في صمت فتألقوا ونصبوا أنفسهم أبطالا على عرش القارة السمراء فكان استقبالهم واجبا ولزاما على أبناء بلدهم وهذا ما حدث في شوارع العاصمة الجزائرية عندما جالت حافلة محاربي الصحراء التي حملتهم لتلقي التحايا والتهاني من الحاضرين الذين توافدوا بالآلاف.

محرز ورفاقه صنعوا ربيعا جديدا لكرة القدم الجزائرية في الأراضي المصرية عندما عادوا بالأميرة الأفريقية الغائبة عن أرض المليون شهيد منذ تسعة وعشرين عاما ليعيدوا الاحتفالات في الجزائر من جديد ولتعلن الأعراس والأفراح المختلطة بدموع الفرح والانتصار.

جمال بالماضي ورجاله كانوا نجوما في مصر منذ البداية وتألق بريقهم يوما بعد يوم إلى أن وصلوا للمشهد النهائي واستطاعوا خطف اللقب من أنياب أسود التيرانغا المنتخب السنغالي فكان في انتظارهم احتفال مهيب وحشد جماهيري اجتمع من كل حدب وصوب لشكر منتخبهم الذي حقق مبتغاهم ومطالبهم عندما هتفوا الشعب يريد “الكوب دا أفريك”.

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