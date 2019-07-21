الإعلام الحربي تعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة

أخبار ليبيا24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة اليوم الأحد أن الدفاعات أسقطت طائرة تركية مُسيّرة تابعة لقوات حكومة الوفاق.

وأضافت الشعبة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الدفاعات الجوية تمكنت من صدت الهجوم الجوي للطائرة التركية قبل استهدافها.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن القوات المُسلحة تعمل طيلة الأربعٌ وعشرون ساعة بدون توقف وبكل الإمكانيات والخبرات العسكرية المُتاحة لتأمين المجال الجوي الليبي.

وشددت شعبة الإعلام الحربي أنها ن تسمح للعدو بإنتهاك سيادته ، وتهديد المدنيين والمنشآت الحيوية .

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