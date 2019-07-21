تألق ليبي بالبطولة العربية للشطرنج

تمكن لاعبو ليبيا المشاركون في بطولة العرب الفردية للشطرنج التي تستضيفها المملكة الأردنية من تحقيق نتائج إيجابية في اليوم الأول من البطولة.

حيث فاز فرج القطعاني من نادي المجاهد من قمينس على منافسه الأردني مازن أبو محفوظ لفئة العشر سنوات، وتمكن عمر فطيس من نادي الجزيرة زوارة من الفوز على الأردني حمزة الشاويش لحساب نفس الفئة أما في فئة اثني عشر عاما فقد تمكن حسين القداري لاعب نادي المجاهد من الفوز على الأردني رشيد كريشان وفاز يوسف الحصادي لاعب نادي البرانس بالقبة على الأردني قصي توفيق في فئة أربعة عشرعاما.

واختتم لاعب الظهرة عبد الله الفيتوري النتائج الإيجابية للاعبين الليبيين بفوزه على الأردني فهد السماوي.

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