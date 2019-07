قام زين الدين زيدان أسطورة كرة القدم العالمية والمدير الفني الحالي لنادي ريال مدريد الإسباني بتهنئة منتخب “محاربي الصحراء” بفوزه في بطولة أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.

حيث نشر زيدان صورة على حسابه الرسمي في “إنستغرام” للاعبي المنتخب الجزائري مع الكأس الإفريقية مرفقة بتعليق:

“أخي الكبير فريد، يجب أن تكون فخوراً، مبروك للمنتخب الجزائري، هذا الانتصار هو لكل الشعب، تحيا الجزائر”.

هذا وشيعت الأسبوع الماضي جنازة فريد زيدان شقيق زيدان الأكبر إلى مقبرة أقمون بمقاطعة بجاية الجزائرية، التي تنحدر منها أصول عائلة زيدان، وذلك تنفيذاً لوصية الراحل الذي مثل المنتخب الجزائري في رياضة الجودو خلال سنوات سابقة ما اضطر المدرب الفرنسي إلى مغادرة معسكر ناديه “الميرنغي” المقام بمونتريال الكندية من أجل الوقوف مع عائلته في هذا الظرف الصعب.

كما عبر زيدان بطل أوروبا مع ريال مدريد لاعباً ومدرباً، قبل بداية بطولة أمم إفريقيا عن مساندته للمنتخب الجزائري، وتعلقه بأصوله الجزائرية، رغم تمثيله للمنتخب الفرنسي الذي توج معه ببطولة كأس العالم وبطولة أمم أوروبا.

The post زيدان يُهنئ مُحاربي الصحراء بطريقة مميزة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا