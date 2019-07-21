إنيستا يترقب مواجهة زملائه القدامى

وصل فريق برشلونة الإسباني إلى اليابان لخوض أولى مبارياته الودية الاستعدادية ضمن كأس راكوتين الودية تحضيراً للموسم الجديد.

ووصل الفريق الكاتالوني إلى اليابان حيث حظي باستقبال كبير من المشجعين اليابانيين بمطار هانيدا بالعاصمة طوكيو حيث تم التقاط الصور مع لاعبي البلوغرانا.

وسيبدأ برشلونة معسكره ضمن جولته الصيفية بقيادة المدرب إرنيستو فالفيردي حيث سيجري تدريبه الأول بالعاصمة اليابانية قبل مواجهة تشيلسي الإنجليزي في أول مباراة ودية الثلاثاء المقبل، ليلتقي بعدها فريق فيسيل كوبي الياباني حيث سيواجه الإسباني أندريس إنيستا زملاءه السابقين في الفريق الكاتالوني.

وضمت قائمة برشلونة 26 لاعباً ضمن معسكره في اليابان حيث سيشارك كل من الفرنسي أنطوان غريزمان والهولندي فرينكي دي يونغ المنضمين حديثاً للفريق في المباراتين الوديتين كما استدعى فالفيردي 9 لاعبين من الفريق الرديف لبرشلونة.

وسيغيب كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز والبرازيلي فيليب كوتينهو وذلك بعد إعطائهم أياماً إضافية للراحة وتمديد عطلتهم بعد مشاركتهم في بطولة كوبا أميركا بالبرازيل .

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