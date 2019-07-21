كانتي يغيب عن تشيلسي للإصابة

تعرض لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي إلى إصابة خلال المعسكر التحضيري لفريقه تشيلسي الإنجليزي والمقام باليابان.

وذكر الفريق اللندني أن إصابة كانتي قد تجددت بعدما عانى منها نهاية الموسم الماضي واستمرت خلال استعدادات الفريق التي يقيمها في آسيا، وسيعود كانتي إلى إنجلترا للبدء في برنامج تأهيلي لمشكلة الركبة تحت إشراف أطباء البلوز، وسيغيب لاعب الوسط الفرنسي عن مواجهة برشلونة الإسباني الودية والتي ستقام باليابان، بعدما خسر أولى مبارياته الودية بمعسكره أمام فرونتال الياباني.

وكان تشيلسي قد استعاد خدمات الحارس الإسباني كيبا إضافة إلى اللاعب أبراهام بعد تعافيهم من المرض وغيابهم عن التحضيرات الفترة الماضية.

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