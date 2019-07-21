ثنائي الأوروغواي ينضمان لتحضيرات النيراتزوري

انضم الثنائي الأوروغوياني بفريق إنتر ميلانو الإيطالي إلى معسكر الفريق بالصين ضمن تحضيرات الموسم الجديد.

وأعلن إنتر ميلانو بأن الثنائي ماتياس فيسينو لاعب وسط الفريق، إضافة إلى اللاعب المنضم حديثاً من أتلتيكو مدريد المدافع دييغو غودين، قد انضما إلى تدريبات النيراتزوي في الصين بعدما تواصل غيابهما الفترة الماضية لحصولهما على إجازة بعد نهاية مشاركة الأوروغواي في كوبا أميركا والتي أقيمت بالبرازيل.

وكان إنتر ميلانو قد تعاقد في بداية يوليو الجاري مع المدافع دييغو غودين في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده مع الروخي بلانكوس ليبدأ تجربة جديدة في الدوري الإيطالي.

ويستعد النيراتزوري لمواجهة غريمه يوفنتوس الأربعاء المقبل في ثاني مباريات الفريق التحضيرية بالكأس الدولية للأبطال بعد الخسارة في أولى مبارياته أمام مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

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