على إثر الوداع المبكر لبطولة أمم أفريقيا.. مُدرب المنتخب المغربي يُقدم استقالته

كشف الفرنسي هيرفي رينارد عن استقالته من تدريب المنتخب المغربي على إثر الوداع المبكر لبطولة كأس أمم أفريقيا من دور الـ16 التي أقيمت في مصر مؤخراً.

حيث نشر المدرب الفرنسى بياناً رسمياً عبر حسابه على “فيسبوك” كتب فيه:

“أرحل عن تدريب المنتخب المغربي بعد 3 سنوات ونصف من العمل الشاق مع الفريق ونجحنا خلال تلك الفترة في تحقيق العديد من النجاحات كالتأهل إلى كأس العالم وإنهاء مرحلة المجموعات لكأس أمم أفريقيا بـ3 انتصارات متتالية لأول مرة في تاريخ أسود الأطلسي قبل الإقصاء من دور الـ16 أمام بنين”.

هذا وشكر رينارد في تدوينة أخرى كل الجماهير واللاعبين والمسؤولين في المغرب، كما وجه شكراً خاصاً إلى الملك محمد السادس.

وكان منتخب المغرب قد ودع بطولة أمم أفريقيا بعد خسارته أمام منتخب بنين بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 – 1، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

