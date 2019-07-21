بعد واقعة تسليم جثة فتاة إريترية لدولة ليبيا .. النيابة المصرية تستمع لأقوال المسؤولين في واقعة تبديل الجاثمين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استمعت نيابة حوادث جنوب القاهرة بمصر، لأقوال مدير مصلحة الطب الشرعي وفني التشريح، في واقعة تسليم جثة فتاة إريترية بالخطأ إلى دولة ليبيا.

وقال الدكتور مدير مشرحة زينهم في التحقيقات، أيمن إحسان – التي نشرتها بوابة الأهرام المصرية – اليوم الأحد، إن تصنيف الجثث في المشرحة يكون بالأرقام، وأن عامل التشريح والحانوتي بدلا عن غير قصد مكان الجثتين، موضحًا أنه عقب الانتهاء من عملية التشريح تم إرسال جثة الفتاة الإريترية إلى مندوب ليبيا.

وأضاف مدير المشرحة أن اكتشاف الواقعة جاء بعدما لم يتعرف أهل الفتاة الليبية عليها، لافتًا إلى أن الخطأ الطبي وارد لكثرة الحالات خاصة مع تحمل فنيي التشريح للعبء الأكبر في العمل.

واعترف فني التشريح أمام النيابة بالخطأ في تبديل “كروت أرقام الجثث” في ملف الأوراق ما أدى إلى تبديل الجثتين، قائلًا إنه لم يقصد إطلاقًا عملية التبديل.

وقال مصدر بالطب الشرعي المصري، إن وزير العدل المصري المستشار محمد حسام عبدالرحيم ، أصدر قرارًا، بإعفاء رئيس مصلحة الطب الشرعي، الدكتورة سعاد عبدالغفار من منصبها، بسبب خطأ فادح خلال تسليم جثتين لفتاتين ليبية وأخرى آريتيرية.

وأوضح المصدر، يوم الخميس الماضي، في تصريحات لصحيفة “الوطن” المصرية، أنَّ قرار الإعفاء جاء بسبب الخطأ الفادح الذي ارتكبه العاملين في مشرحة زينهم خلال تسليم جثتين لفتاتين ليبية وأخرى آريتيرية.

وأوضح أن هذا الأمر أسفر عن سفر جثة الفتاه الآريتيرية إلى ليبيا، مبينًا أنَّه تُحفظ عليها من قبل السلطات الليبية بعد اكتشاف عائلة الفتاة الليبية أنَّ الجثة لا تخص نجلتها.

واختتم أنَّ الدكتورة سعاد عبدالغفار رئيس مصلحة الطب الشرعي بمصر، أخذت كل متعلقاتها وأوراقها الخاصة بها من مكتبها بمصلحة الطب الشرعي، تمهيدًا لتسليم منصبها لرئيس المصلحة الجديد والذي لم يُكشف عن اسمه حتى الآن.

كما استمعت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية إلى أقوال أهل الفتاة الإريترية فى واقعة تبديل جثتها بأخرى ليبية بالقاهرة.

وقال أهل الفتاة إن نجلتهم أقدمت على الانتحار داخل شقتها بمنطقة أرض اللواء، وعقب انتهاء النيابة العامة بالجيزة من قرار التشريح والتصريح بالدفن، وتسليم الجثة للسفارة الإريترية بالقاهرة، لتسليمها لخال الفتاة، اكتشف أنها جثة لفتاة أخرى، فأخطر السلطات، ورفضوا استلام الجثة.

على الجانب الآخر، استمعت النيابة إلى أقوال مسؤول بالسفارة الإريترية، الذي أكد أنه فور إخطارهم بالواقعة تم استدعاء المسؤول عن ثلاجة الموتي الذى قام باستلام الجثث، وبسؤاله أكد أنه لم يفحص الجثة، واكتفى بالأوراق وصحتها، ولكن بإعادة فحص الجثة تبين أنها بالفعل لا تخص الفتاة الأصلية، وأنه تم استبدالها، فقدموا بلاغًا بقسم شرطة السيدة زينب ضد العاملين بالطب الشرعي، وتبين عقب ذلك أن الجثة تم تبديلها مع جثة فتاة ليبية.

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