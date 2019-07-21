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توتنهام يهزم يوفنتوس “وديا”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفوق توتنهام على يوفنتوس 3-2 في المباراة التي أقيمت في الملعب الوطني بسنغافورة ببطولة الكأس الدولية للأبطال.

وافتتح إيريك لاميلا التسجيل لصالح توتنهام في الدقيقة 30 لكن مواطنه في اليوفي غونزالو ايغوايين عدل النتيجة في الدقيقة 56 فيما تقدم كريستيانو رونالدو لصالح اليوفي في الدقيقة 60.

ونجح البرازيلي لوكاس مورا في تعديل النتيجة لتوتنهام في الدقيقة 65 وبينما كانت المباراة في طريقها للتعادل تقدم الإنجليزي هاري كين في النتيجة لصالح توتنهام في الدقيقة 93 في المباراة الأولى للمدرب الإيطالي مارتسيو ساري على رأس الهرم الفني للسيدة العجوز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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