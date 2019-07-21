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عبدالدائم لـ218: النصر حافظ على أغلب لاعبيه

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال نائب رئيس اللجنة التسييرية لنادي النصر صلاح عبدالدائم إن الإدارة قد نجحت فعليا في الحفاظ على غالبية المجموعة باستثناء اللاعب أحمد الهرام الذي فضل الانتقال لصفوف فريق حرس الحدود المصري.

وأضاف عبدالدائم في تصريحات لقناة “218” أن جميع تعاقدات النادي في الفترة الحالية جاءت بناء على طلب من الجهاز الفني للفريق لضمان الظهور بالشكل الأمثل في مشاركته المقبلة للبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعن طموحات الفريق في المشاركة الأفريقية، لم يخفِ عبدالدائم تخوفه من المرحلة المقبلة في ظل توقف الدوري الممتاز وغياب اللاعبين عن رتم المباريات، مضيفا في الوقت ذاته أن المعسكر المقرر انطلاقه الأسبوع القادم في العاصمة المصرية القاهرة الهدف منه زيادة الجرعات البدنية للاعبين وخلق التجانس مع المجموعة الجديدة قدر الإمكان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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