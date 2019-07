بعد تألقهم في كأس أمم أفريقيا.. أندية أوروبية كبيرة تسعى لضم نجوم المنتخب الجزائري

قام العديد من نجوم المنتخب الجزائري المتوّج مؤخراً بكأس الأمم الأفريقية 2019 بتلقي العديد من العروض للعب في صفوف أندية أوروبية كبيرة بعد تألقهم في البطولة القارية.

حيث ذكر أحد التقارير أن نادي الترجي التونسي حدد سعر نجمه الجزائري يوسف بلايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للأندية الراغبة بضمه بـ30 مليون يورو.

ويعتبر هذا السعر هو تقريباً أربعة أضعاف السعر الذي ذكره تقرير آخر كشرط للتخلي عن بلايلي قبل أيام من تتويج المنتخب الجزائري باللقب القاري.

ولا شك في أن تألق لاعبي المنتخب الجزائري خلال البطولة الإفريقية سينعكس إيجاباً على قيمتهم السوقية.

هذا وتمكن محاربو الصحراء الذين لم يبلغوا المباراة النهائية للبطولة القارية منذ تتويجهم على أرضهم بلقبهم الأول عام 1990، من حصد اللقب الثاني عقب تغلبهم على السنغال بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.

