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مواجهات متباينة للأندية الليبية في أفريقيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وضعت قرعة بطولتي أفريقيا للأندية سواء الأندية الأبطال أو الكونفدرالية الفرق الليبية في مواجهات سهلة نسبيا ضمن مباريات الأدوار التمهيدية.

وسيواجه بطل ليبيا في النسخة الأخيرة النصر فريق تيمبا موكاف من أفريقيا الوسطى وفي حال تأهل للدور الـ32 سيكون على موعد مع مواجهة بريكاما الغامبي أو الرجاء البيضاوي المغربي، حيث يسعى بطل ليبيا في النسخة الأخيرة لضمان التأهل للدور الثاني كبداية ومن ثم في حال الخروج سيقاتل على حظوظه في بلوغ الأدوار الإقصائية للكونفدرالية.

أما الاتحاد ممثل ليبيا ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي، فسيلتقي فريق الجيش الوطني وإن تأهل للدور الثاني وهو الأمر الأقرب، فسيصطدم بفريق حسنية أغادير المغربي، حيث ستقام المباراة الأولى في تونس والثانية في المغرب في انتظار تألق منتظر للأندية الليبية في المعترك الأفريقي رغم نقص الاستعداد وتوقف الدوري الممتاز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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