كحل للأزمة.. اقتصاد الوفاق تحذر من استيراد المصابيح الكهربائية غير الموفرة للطاقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، القرار رقم 55 لسنة 2019م، بحظر استيراد المصابيح الكهربائية المتوهجة غير الموفرة للطاقة، ورقمها بالنظام المنسق “853921,00”.

وقال المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء، في بيان، اليوم الأحد، إن الوزارة أوضحت في قرارها، أن سريان العمل به يبدأ بعد شهرين من تاريخ صدوره، وطالبت الجهات المختصة بتنفيذه .

وتشهد البلاد انقطاعات متكررة للكهرباء منذ عام 2011م، وتصل مدة طرح الأحمال في بعض الأحيان لأكثر من 12 ساعة خلال اليوم الواحد، وتناشد الشركة العامة للكهرباء، المواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء لتخفيف الأحمال على الشبكة، خاصة في ظل الاشتباكات في العاصمة وما حولها وما ينتج عنه من إصابات لبعض المحطات بالأعطال وصعوبة دخول فرق الصيانة التابعة لها لتنفيذ عمليات الصيانة وإعادة التشغيل.

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