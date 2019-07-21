اختتام دوري جامعة محمد بن علي السنوسي في البيضاء

توقُف النشاط الرياضي في ليبيا جعل من مكاتب الرياضة في الكليات التعلمية تبرز نشاطاتها، ففي مدينة البيضاء اختتمت إدارة النشاط في جامعة محمد بن علي السنوسي بطولتها التي جرت مبارياتها على أرضية ملعب مدرسة عمر بن الخطاب.

كلية الاقتصاد التي شاركت في البطولة باسم فريق فيكوس تفوقت في المباراة النهائية على حساب فريق كلية اللغة العربية الذي اختار اسم ايراسا وانتهت المباراة لصالح الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وأقيمت جل المباريات في أجواء حماسية لم تخلُ من الروح الرياضية العالية التي اتسم بها لاعبو الفرق المشاركة طيلة أيام البطولة.

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