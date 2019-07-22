“طقطق” يسجل أول أهدافه مع المصري البورسعيدي استعدادا لمشوار الكونفيدرالية

أفتتح محترفنا الدولي الليبي مفتاح طقطق، سجل أهدافه مع فريقه الجديد المصري البورسعيدي، والذي أنضم إليه في موسم الانتقالات الصيفية الجارية قادما من فريق الأهلي طرابلس.

وشارك “طقطق” في التشكيلة الأساسية للمصري البورسعيدي في المباراة الودية أمام فريق الرجاء المطروحي ونجح في تسجيل هدف لفريقه من ركلة حرة بشكل جميل ليكون أول أهدافه مع المصري.

وشارك “طقطق” من بداية المباراة و حتى الدقيقة 60 عندما أخرجه المدرب المصري إيهاب جلال، المدير الفني للفريق البورسعيدي، ودفع بلاعب بديل في إطار تجربته جميع اللاعبين استعدادا لخوض مشوار كأس الكونفيدرالية الأفريقية

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، التي أُجريت اليوم الأحد، عن ملاقاة المصري البورسعيدي لفريق النجم من الكونغو برازافيل.

وستقام مباراة الذهاب في مصر، أحد أيام 9 و10 و 11 أغسطس المقبل، بينما سيُلعب لقاء الإياب أحد أيام 23 و 24 و 25 من نفس الشهر بالكونغو.

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