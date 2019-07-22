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فوزان و3 هزائم ضمن المشاركة الليبية بالبطولة العربية لناشئي الشطرنج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

فاز عمر فطيس لاعب نادي الجزيرة على نظيره التونسي عمر عزيز في البطولة العربية لناشئي الشطرنج المقامة بالأردن في فئة -10 سنوات.

وفاز لاعب نادي البرانس الليبي يوسف الحصادي على الإماراتي عبدالرحمن محمد طاهر في فئة – 14 عاما ضمن فعاليات نفس البطولة.

وبعد هذه الجوله تصدر فطيس فئة – 10 سنوات بـ 2 نقطتين من جولتين، ويوسف الحصادي في صدارة فئة – 14 عاما بنقطتين من جولتين.

على الجانب الآخر، فقد ثلاثة لاعبون من ليبيا مبارياتهم في الجولة الثانيه لاعب نادي المجاهد الليبي فرج القطعاني أمام الأردني ماشور في فئة – 10 أعوام، كما فقد لاعب نادي المجاهد حسين القداري امام الجزائري مهدي حمادي فئة 12 عاما، وخسر لاعب نادي الظهره الليبي عبدالله الفيتوري امام الإماراتي عمران الحوسني فى فئة – 20 عاما خسر .

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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