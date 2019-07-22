بالأسماء | الإعلان عن القائمة المبدئية لمنتخب الكرة المصغرة استعداداً لمونديال أستراليا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة بقيادة عبدالباسط العكروت عن القائمة المبدئية للمنتخب الوطني في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة المقرر إقامته بأستراليا خلال شهر أكتوبر القادم.

وجاءت القائمة التي أعلن عنها الجهاز الفني كالتالي:

رمضان المجدوب وأبوبكر أبوختاله ومحمد المقري ومحمد قشوط والهادي القزيري من “نادي التحدي”، وحسام التومي ومحمد خميس وحامد الحمروني محمد العبعوب من نادي “نجوم صرمان”، ومفتاح محمد الجنيدي وعبدالله سعيد الهسك من “نادي السد”، وعلي عثمان عبدالرازق، وأحمد عبدالله يونس وعبدالله حسين خطاب من “نادي الجامعة السنوسية”، ومحمد إبراهيم أندير وعبد السلام مصطفي عكرة وإبراهيم الهوشي من نادي أبومليانة، ويوسف بن سعود نادي الجهاد، وأحمد الحراري نادي المسيرة، وزياد عبدالرحيم أبوبكر من نادي خليج سرت، ورزق حمد رزق نادي الأندلس، ومحمد إبراهيم بن عبيد نادي الصقور ، ومحمد احمد فتح الله بللو نادي أهلي درنة، ومحمد أبوعين نادي الشط، وأحمد الطيب نادي المدينة، وفرج عبدالوهاب بالريش نادي غدوه.

يذكر ان المنتخب الوطني سيدخل في معسكر تدريبي خلال الأيام القادمة لاختيار القائمة النهائية التي سيخوض بها المنتخب فعاليات كأس العالم بأستراليا.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني شارك في مونديال العالم لكرة القدم المصغرة في نسخته الثالثة، رفقة منتخبات تونس والسنغال وكوت ديفوار من القارة الأفريقية، حيث تُعد هذه هي ثاني مشاركة للمنتخب الوطني في منافسات كأس العالم.

ومن المقرر أن تقام فعاليات النسخة الرابعة من المونديال بمدينة بيرت بأستراليا خلال الفترة من 1 إلى 11 أكتوبر المقبل، من العام الجاري 2019 م بمشاركة 31 منتخبًا عالميًا.

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