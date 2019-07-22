ليبيا تستعد للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية

تواصل اللجنة الأولمبية الليبية، اجتماعاتها من أجل الإعداد والتحضير للمشاركة الليبية في دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشر التي ستقام على الأراضي المغربية.

وذكرت الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية، أن اللجنة تواصل أعمالها بشكل مكثف لتهيئة كافة الظروف المناسبة والتنسيق لبعثة الفرسان مع الجانب المغربي، وتنفيذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي تضمن النجاح للبعثة.

ومن المعلوم أن ليبيا ستشارك في هذه الدورة بعدد من الألعاب وبوفد رياضي كبير ، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي خلال اليومين القادمين، عن أسماء الألعاب واللاعبين المشاركين بالدورة.

ومن المنتظر أن تقام الألعاب الأفريقية الثانية عشرة، في أكتوبر 2019 بمدينة الدار البيضاء في المغرب، وكان من المقرر أن تقام الدورة في سبتمبر 2019، وقد جاء اختيار المغرب بعد سلسلة من الأزمات التي صاحبت المنافسين للملف المغربي.

وعقد اجتماع في مقر الاتحاد الأفريقي في 2016، وتم منح غينيا الاستوائية شرف استضافة الدورة 12 ولكن الأزمات الاقتصادية أجبرتها على الانسحاب، كما رشحت زامبيا لاستضافة الألعاب لكن رفض طلبها بسبب نقص في المرافق، ليتم في النهاية اختيار الدار البيضاء في يوليو 2018 تم لاستضافة نسخة 2019.

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