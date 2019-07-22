منتخبنا الوطني يعلن جاهزيته لـ”عالمية المواي تاي”

أعلن المنتخب الليبي لرياضة الكيك بوكسينغ، جاهزيته للمشاركة ببطولة العالم في “المواي تاي”، التي ستقام خلال الفترة المقبلة في العاصمة التايلاندية، بانكوك.

وعبّر فرسان المتوسط، عن جاهزيتهم من خلال الصورة الجماعية التي التقطت لعناصر المنتخب قبل ساعات من انطلاق البطولة.

وبدأ فرسان المتوسط تدريباتهم لبطولة العالم في رياضة “المواي تاي”، التي تستضيفها تايلاند في الفترة من 20 إلى 30 يوليو المقبل.

وأكد حسين الفروج، أمين عام اتحاد البوكسينغ الليبي، مشاركة الفرسان في البطولة بـ8 لاعبين بعد توفر التغطية المالية اللازمة من أجل ذلك.

على جانب آخر، يستعد منتخبنا الوطني لـ”المواي تاي” للشباب للمشاركة في بطولة العالم للشباب التي ستقام في مدينة أنطاليا التركية، حيث استقر الاتحاد، على إقامة تصفيات ومعسكر إعدادي لاختيار المنتخبين، خلال الفترة المقبلة بمسرح مدرسة خليفة الحجاجي بالعاصمة طرابلس.

ومن المتوقع مشاركة المنتخبات الوطنية للكيك بوكسينغ، في عدد من البطولات الخارجية حتى نهاية العام الجاري، أبرزها بطولة العالم للكيك بوكسينغ والتي ستستضيفها البوسنة.

تجدر الإشارة إلى أن ليبيا سبق لها حصد العديد من الميداليات في عالمية “المواي تاي”، من بينها ذهبية محمد الطبال في بطولة العالم بتايلاند، وذهبية عبد الملك شلاح في عالمية الفئات السنية، بجانب ميداليتين برونزيتين عن طريق محمد الفروج وأنس الهرمة.

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