ليبيا تشارك في البطولة العربية الفردية للشطرنج في الأردن

أعلن رئيس البعثة الليبية وعضو الاتحاد الليبي العام والمكتب الإعلامي بالاتحاد العربي للشطرنج، أسامة حسن اليوم، الاثنين، أن ليبيا تشارك في البطولة العربية الفردية في لعبة الشطرنج المقامة في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة 16 دولة عربية.

وأكمل حسن، في تصريحات صحفية، أن “ليبيا تشارك في البطولة العربية الفردية للفئات للشطرنج في الأردن”، مضيفا أن “البعثة الليبية ضمت في صفوفها 5 لاعبين “.

وأوضح حسن، أن ” البعثة تضم كلا من عبدالله الفيتوري لاعب الظهرة طرابلس تحت 20 سنة، يوسف الحصادي لاعب البرانس القبة تحت 14 سنة، حسين القداري لاعب المجاهد قمينس تحت 12 سنة، عمر فطيس لاعب الجزيرة زوارة، وفرج القطعاني لاعب المجاهد قمينس”.

