بسبب أعمال الشغب.. الاتحاد الأفريقي يُغرم الترجي التونسي

قامت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بإلزام فريق ​الترجي​ التونسي، بدفع غرامة مالية مقدارها 15 ألف دولار، على خلفية سوء سلوك جماهيره.

حيث جاءت عقوبة ​اتحاد اللعبة بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل 1-1 أمام مضيفه ​الوداد البيضاوي​ المغربي.

هذا وصدر بيان عن ​الاتحاد التونسي​ جاء فيه:

“تقرر إحالة نص القرار التأديبي إلى محكمة التحكيم الرياضي “تاس”، وإضافته إلى الملف المقدم من قبل الترجي، لما لهذه الوثيقة من أهمية”.

